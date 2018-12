Patienten profitieren von der Spende

Hardheim.Mit einer neuerlichen Spende an das Krankenhaus ermöglichte der Förderverein die Anschaffung von vier Oxymetern. Damit verfügen alle Stationen über ein, die Intensivstation über zwei solcher handlichen Geräte zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes im Blut bei gleichzeitiger Messung der Pulsfrequenz. Der Betrag hierfür in Höhe von 2000 Euro wurde am Donnerstag an Krankenhausverwalter Ludwig

