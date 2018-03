Sommerfest im Zeichen der WM

Hardheim.Das Sommerfest am Wochenende stand - wie vor vier Jahren schon einmal - ganz im Zeichen der Fußball-WM. Das gesamte Programm und viele einzelne Beiträge waren geprägt von dem Großereignis, das just am Freitag, zeitgleich mit der Hardheimer Traditionsveranstaltung, begann. Hochsommerliche Temperaturen, schwül-heiße Witterung, laue Sommernächte, Regen an den Vormittagen und viel Sonne an den

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3700 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010