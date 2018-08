Stets für die Gemeinschaft engagiert

Höpfingen.Es ist ein gerne gepflegter Brauch in Höpfingen, dass die kulturschaffenden Vereine (Musik- und Gesangverein) mitsamt Bürgermeister einem goldenen Jubelpaar zu seinem Ehrentag ein Ständchen darbringen. So auch am vergangenen Samstag dem Ehepaar Kilian und Elli Albert geborene Seufert, das sich seit Jahrzehnten mit großem sozialem Engagement in verschiedenen Gemeinschaften (Gesangverein,

...