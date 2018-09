Wochenmarkt auf dem Wende-Platz

Hardheim.Bedingt durch die Neugestaltung des Erfaparks und die Neueröffnung des Rewe-Marktes musste ein alternativer Standort für den Wochenmarkt gefunden werden, nachdem die Flächen rund um den Erfapark nicht mehr zur Verfügung stehen. Sowohl der Fischstand von H. Holzapfel mit frischen Fischprodukten am Freitag als auch der Gemüse-, Obst und Blumenhandel der Familie Rhein, die bereits seit vielen Jahrzehnten den Wochenmarkt am Samstag bedienen, sind künftig am sogenannten Wende-Parkplatz zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.10.2011