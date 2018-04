Abtauchen für Gang ins All

Anzeige

Wusstest du, dass auch an einer Raumstation mal was kaputtgeht? Oder außen ein neues Gerät angebracht werden muss? Dann schlüpfen die Astronauten in ihre Raumanzüge und gehen raus – zu einem Weltraum-Spaziergang. Der dauert meist mehrere Stunden und ist extrem anstrengend.

Und wie bereiten sich die Astronauten darauf vor? Sie tauchen im Schwebe-Labor ab! Das ist ein großes Wasserbecken mit Nachbildungen der Raumstation. Darin üben die Astronauten für ihre Außeneinsätze. Denn die Bewegungen im Wasser ähneln teilweise dem Gefühl der Schwerelosigkeit im All.

So ein Becken gibt es zum Beispiel in der Stadt Houston in den USA. Wenn die Astronauten abtauchen, tragen sie natürlich ihre Raumanzüge. Die sind auf der Erde richtig schwer und wiegen mehr als 140 Kilogramm – also etwa so viel wie zwei Erwachsene.