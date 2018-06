Auch Pflanzen schwitzen

Anzeige

Dafür schießt die Nasa am Freitag ein Messgerät mit einer Rakete ins All. Dieses Gerät wird außen an der Raumstation ISS befestigt. So kann es um die Erde kreisen und Temperatur-Bilder aufnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018