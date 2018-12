Auf der ganzen Welt zu Hause

Kennst du die Bücher „Tintenherz“, die „Wilden Hühner“ oder „Reckless“? All diese Geschichten hat Cornelia Funke geschrieben. Die Autorin wurde vor 60 Jahren in Deutschland geboren. Mittlerweile lebt sie im Land USA. Die Schriftstellerin fühlt sich an vielen Orten zu Hause. „Inzwischen habe ich so viele Freunde in aller Welt“, sagt sie.

„Ob mir in Indien Kinder um den Hals fallen, weil sie Drachenreiter lieben, oder in Neuseeland Jugendliche jeden Satz aus meinen Büchern kennen – in diesen Momenten fühle ich mich durch sie genau da zu Hause“, erzählt Cornelia Funke. Die Bücher der Autorin wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt.

