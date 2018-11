Bauer findet alte Statue

Nanu, was liegt denn da in der Erde? Das hat sich wahrscheinlich ein Bauer im Land Griechenland gedacht. Denn er entdeckte auf seinem Feld eine Statue. Sofort habe er dann Experten informiert, berichteten Medien in dem Land.

Wissenschaftler haben nun das ganze Feld umgepflügt und noch drei weitere Skulpturen von jungen Männern entdeckt. Sie sagen: Die Kalkstein-Statuen sind vermutlich mehr als 2000 Jahre alt! Vielleicht kann man sie später einmal im Museum betrachten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.11.2018