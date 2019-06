Benny Blu taucht ab in die Tiefen der Weltmeere

Am 8. Juni feiern wir den Tag der Ozeane. Zeit für einen erfrischenden Tauchgang in die Tiefen des Meeres! In seinen Lernbüchern stellt der blauhaarige Schlaukopf Benny Blu allerhand spannende Wasserbewohner vor – wie immer zum Preis von 1,99 Euro pro Buch.

Meeresfische – Geheimes Leben im Ozean: Benny Blu nimmt kleine Leser ab fünf Jahren mit auf eine spannende Reise in die Welt der Meeresfische und beobachtet das bunte Treiben am Korallenriff. Wie atmen sie unter Wasser? Wie lebt ein Tiefseefisch? Wer oder was ist ein Knurrhahn? Und sind Fische wirklich stumm?

Wale – Sanfte Riesen: Wie viele Wal-Arten gibt es? Warum haben sie Blaslöcher? Und wieso hört man Wale manchmal singen? Diesen und vielen weiteren spannenden Fragen geht Benny Blu bei seinem Besuch der großen Säuger der Meere auf den Grund. Mit tollem Wal-Rätsel und bunter Unterwasser-Fehlersuche.

Haie – Scharfsinnige Jäger: Benny Blu taucht tief hinab ins Meer zu den Haien. Seit wann gibt es sie? Wo leben sie? Wie viele Arten hat man bereits entdeckt? Und was ist ein Revolvergebiss? Enthält viele Wissens-Tipps, das Fische-Suchspiel und ein spannende Hai-Quiz.

Benny Blu-Lernbücher gibt es zu verschiedenen Themen aus Geschichte, Kultur, Natur, Wissenschaft und Technik. Viele Titel greifen Inhalte des Grundschullehrplans auf. Inzwischen liegen über 120 Titel vor. Bilder: Benny Blu

