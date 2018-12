Bis auf die Schokolade

Hallo, liebe Freunde! Gute Vorsätze haben wir meist nur bis zum Morgen des ersten Januartages. Dann sind sie ganz schnell vergessen. So wird nichts aus dem Vorhaben, weniger Süßes zu futtern, netter zu meiner Mama zu sein oder früher schlafen zu gehen. Deshalb habe ich dieses Jahr nur schlechte Vorsätze: Meinen Freund will ich künftig mindestens drei Mal am Tag aufziehen, außerdem täglich zwei Tafeln Schokolade naschen und jede Nacht bis in die Puppen fernsehen. Wenn ich mit diesem Plan ins neue Jahr gehe, verpufft er sicher genauso schnell wie sonst meine guten Vorsätze. Und das Gegenteil tritt ein. Klappt bestimmt! Oder? Naja, bis auf den Teil mit der Schokolade...

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018