Anzeige

Es gibt sogar Lachforscher, habt Ihr das gewusst? „Wenn wir lachen, herrscht Chaos im Körper. Wir werden richtig durchgeschüttelt.“ Das sagt Lachforscher Rainer Stollmann. Nur was für ein Chaos? Wenn wir lachen, sind ganz viele Muskeln in Bewegung: unter anderem im Gesicht, in der Brust und auch unser Herz.

Denn auch das Herz ist ein Muskel. Es pocht dann ganz schnell. Dafür braucht es Sauerstoff. Also atmen wir tiefer und schneller ein. Dabei setzen wir auch unser Zwerchfell in Bewegung. Das ist ein Muskel zwischen Brustkorb und Bauch. Manchmal hüpft es so sehr, dass einem der Bauch wehtut.

Aber wir können nicht unendlich lachen. Irgendwann entspannen sich die Muskeln wieder. Sie erschlaffen. Dann können auch unangenehme Dinge passieren: Man macht sich in die Hose.