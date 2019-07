© dpa

In dieser Höhle ist es immer nass. Denn die Falkensteiner Höhle ist eine Wasserhöhle. Durch sie fließt die Elsach. Trotzdem kann man diese Höhle auf der Schwäbischen Alb besichtigen. Der Eingang ist ein beliebtes Ausflugsziel in diesem Gebirge in Süddeutschland. Allerdings darf man tiefer hinein nur mit einer extra Erlaubnis, wasserfestem Anzug und am Besten einem Höhlen-Führer. Und vor allen Dingen sollte man vorher darauf achten, wie das Wetter ist. Denn wenn es viel regnet, kann die Höhle mit Wasser volllaufen. Genau das ist am Wochenende passiert. Zwei Männer waren mehrere Hunderte Meter tief in der Höhle eingeschlossen, weil das Wasser angestiegen war. „Das war eine Dummheit“, sagte der Bürgermeister des Ortes. Zum Glück konnten die Männer aber gerettet werden.

