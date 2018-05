Den Räuber verwirren

Anzeige

Im Meer oder in Flüssen haben Fische viel Platz. Trotzdem schwimmen sie manchmal ganz eng beieinander. Forscher haben herausgefunden, dass sie das vor allem zum eigenen Schutz machen. Das funktioniert so: Schwimmt ein hungriger größerer Fisch in den Schwarm hinein, dann macht der Schwarm Platz und kreist um ihn herum. Das verwirrt den Räuber. Für ihn sehen die vielen kleinen Fische dann aus wie ein großes Lebewesen. Er weiß nicht mehr, wo er zugreifen soll. Das ist ein guter Trick! Außerdem hilft der Schwarm den einzelnen Fischen bei der Partnersuche. Denn da haben sie viel Auswahl.