Der Gastgeber darf anfangen

Das erste Spiel bestreitet der Gastgeber. So ist das seit vielen Jahren bei Weltmeisterschaften im Fußball. In diesem Jahr macht also die Mannschaft aus Russland den Anfang.

Am heutigen Donnerstag trifft sie in der Hauptstadt Moskau auf Saudi-Arabien.

Experten sagen: Die beiden Mannschaften gehören nicht zu den besten Teams bei der WM. Zuletzt mussten sie sich oft geschlagen geben. Saudi-Arabien traf vor ein paar Tagen noch auf die deutschen Fußballer. Die Deutschen gewannen allerdings nur knapp mit 2:1.