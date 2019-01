Der Oscar als größtes Lob

© dpa

Wer etwas Tolles macht, bekommt auch gerne Lob dafür. Das gilt auch für Schauspielerinnen und Schauspieler. Als sehr wichtiges Lob für Leute, die Filme machen, gilt eine bestimmte Auszeichnung: der Oscar. Das sind die goldenen Figuren, die jedes Jahr in Hollywood im Land USA verliehen werden.

Ende Februar ist es wieder so weit. Dann machen sich zahlreiche Gäste schick und laufen über den roten Teppich zur Preisverleihung. Viele Menschen auf der ganzen Welt verfolgen das Ereignis auch am Fernseher. Sie sind gespannt, wer so eine begehrte Figur mit nach Hause nehmen darf. Nun wurde bekannt gegeben, wer auf der Auswahl-Liste dafür steht. Dieses Jahr ist auch ein deutscher Film mit dabei. Er heißt „Werk ohne Autor“, handelt von einem Künstler und war im vergangenen Oktober im Kino zu sehen. Zumindest für diejenigen, die älter als zwölf Jahre sind.

Freitag, 25.01.2019