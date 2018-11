Der Winter schneit vorbei

2 Fotos ansehen © Bernd Thissen/dpa

Handschuhe, Mütze, dicke Jacke – diese Sachen schlummerten lange im Schrank. Nun kannst du sie hervorkramen. Denn am Wochenende wird es ziemlich kalt. In den Mittelgebirgen könnte es sogar schneien. Dazu gehört zum Beispiel der Harz in der Mitte Deutschlands.

Besonders cool: Obwohl es kälter wird, lässt sich am Wochenende oft die Sonne blicken. Vor allem in Süddeutschland und den Bundesländern Sachsen und Brandenburg.

In der nächsten Woche rechnen Fachleute auch an der Küste und im Osten des Landes mit Frost und Schnee. Ob der Schnee wohl liegen bleibt? Das können die Experten noch nicht sagen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018