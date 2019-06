Die FN verlosen das Album drei Mal

Dieses Album wird drei Mal von den FN verlost. © Universal Music Family Entertainment

Der „Kids on stage“-Kinder- und Jugendchor ist kein gewöhnlicher Chor. Udo Lindenberg nennt ihn auch seinen Straßenkinderchor. Und weil ihm der Sound des Chores so gut gefällt, lädt er die Kinder immer wieder zu Auftritten und Aufnahmen ein.

Auch Kinderliedermacher wie Volker Rosin, Rolf Zuckowski oder Tom Lehel und Popstars wie Xavier Naidoo, Daniel Wirtz, Stefanie Heinzmann, Christina Stürmer, Andre Rieu, Peter Maffay, Vicky Leandros und viele andere engagieren die Kinder von „Kids on stage“ regelmäßig. Wichtigste Voraussetzung, ein „Kid on stage“ zu sein: Spaß an der Musik und am Singen – mehr nicht.

