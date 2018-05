Die FN verlosen drei Benny-Blu-Büchlein

Anzeige

Den größten Teil unseres Stroms gewinnen wir im Moment immer noch aus Kohle, Erdgas, Erdöl und dem Metall Uran. Das belastet jedoch nicht nur die Umwelt, sondern die klassischen Energiereserven werden in nicht allzu ferner Zukunft aufgebraucht sein. In einem Lernbuch erforscht Benny Blu die unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen Wind, Sonne, Wasser, Erdwärme und Biomasse. Kleinen Lesern ab fünf Jahren erklärt er, was ein Offshore-Windpark ist, zeigt, wie ein Windrad innen aussieht, und beschreibt, wie eine Windkraftanlage funktioniert. Außerdem besucht der blauhaarige Schlaukopf ein Geothermie-Kraftwerk und eine Biogasanlage und erfährt, wie diese umweltfreundlich Strom gewinnen. Mit Experiment „Wellenkraftwerk“ und vielen bunten Wissenstipps.