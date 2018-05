Die FN verlosen drei Büchlein

Anzeige

Ein heißer Fußball-Sommer wirft seine Schatten voraus: Am 14. Juni startet in Russland die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Bis zum Finale am 15. Juli werden sich 32 Nationalteams heiße Kämpfe um den WM-Titel liefern. In „Fußball – Team, Tor, Sieg“ macht Benny Blu kleine und große Fans fit für das Fußball-Ereignis des Jahres. Wer hat Fußball erfunden? Wann gibt es einen Eckstoß? Was bedeutet Abseits? Und was hat eine Schwalbe mit Fußball zu tun? Der blauhaarige Wuschelkopf erklärt seinen Lesern ab fünf Jahren alles rund um das runde Leder und gibt ihnen jede Menge Wissen an die Hand, mit dem sie beim Public Viewing oder auch daheim vor dem Fernseher glänzen können. Neben nützlichen Fakten rund um Spielfeld, Spielidee und Regelkunde laden spannende Spiele und Rätsel zum Mitmachen ein. Bild: Kinderleicht Wissen Verlag