Die FN verlosen drei Büchlein

Endlich sind die Sommerferien in Sicht. In der beliebtesten Reisezeit des Jahres zieht es viele ans Meer. In seinem Lernbuch „Strand“ verrät Benny Blu, was es dort alles zu entdecken gibt. Kleine Urlauber ab fünf Jahren nehmen zusammen mit Benny Blu den Lebensraum Strand genauer unter die Lupe. Sie lernen die verschiedenen Strandzonen kennen und erfahren, was es mit Begriffen wie Dünen oder Watt auf sich hat. Kindgerecht und in einfachen Worten erklärt der blauhaarige Wuschelkopf die Phänomene Ebbe und Flut und zeigt seinen Lesern, welche Pflanzen und Tiere sich in den einzelnen Bereichen des Strandes wohlfühlen. Bunte Rätselelemente und der Basteltipp „Muschelkette“ laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Mit nützlichen Tipps für einen unbeschwerten Urlaubstag am Strand! Bild: Benny Blu