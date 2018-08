Die FN verlosen drei Büchlein

Benny Blu spaziert durch den Wald: Er ist eine Oase der Ruhe, das Zuhause für viele Tiere und Pflanzen und er reinigt die Luft: Was wären wir bloß ohne unseren Wald? Benny Blu begibt sich in seinem Lernbuch „Wald – Mehr als nur Bäume“ auf eine spannende und lehrreiche Expedition in die „grünen Lungen“ unserer Erde. Der blauhaarige Schlaukopf zeigt seinen kleinen Lesern verschiedene Waldarten und stellt ihnen außerdem tierische Waldbewohner vor, die in den verschiedenen Stockwerken des Waldes leben. Kinder ab fünf Jahren dürfen über Baumrekorde staunen, durch den nächtlichen Wald streifen und viel Interessantes über das Ökosystem Wald kennenlernen. Mit vielen Wissenstipps, bunten Rätseln und Basteltipp „Blätterkranz“. Bild: Benny Blu

