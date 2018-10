Die FN verlosen drei Büchlein

Das Laub der Bäume und Sträucher färbt sich bunt, draußen wird es kühler und die Tage werden kürzer. Was sonst noch alles in der Natur zu beobachten ist, zeigt Benny Blu kleinen Lesern ab fünf Jahren in diesem herbstlichen Lernbuch:

Jahreszeiten – Von Frühling bis Winter: Der blauhaarige Schlaukopf Benny Blu erklärt, wie unsere vier Jahreszeiten entstehen, und nimmt jede für sich genau unter die Lupe. Kindgerecht und in einfachen Worten beantwortet er, warum Bäume im Herbst ihre Blätter abwerfen und was im Vollherbst alles geerntet werden kann. Bild: Benny Blu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018