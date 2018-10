Die FN verlosen drei Büchlein

Das Laub der Bäume und Sträucher färbt sich bunt, draußen wird es kühler und die Tage werden kürzer. Was sonst noch alles in der Natur zu beobachten ist, zeigt Benny Blu kleinen Lesern ab fünf Jahren in diesem herbstlichen Lernbuch:

Zeit – Messbar, aber nicht zu fassen: Zusammen mit seinen Lesern begibt sich Benny Blu auf die Spuren der Zeit. Er erklärt, wie Tag und Nacht entstehen, warum wir im Herbst von Sommer- auf Winterzeit umstellen und wie die Zeit gemessen wird. Mit Uhren-Rätsel und nützlichen Eselsbrücken zur Zeitumstellung. Bild: Benny Blu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018