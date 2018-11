Die FN verlosen drei Büchlein

Das Laub der Bäume und Sträucher färbt sich bunt, draußen wird es kühler und die Tage werden kürzer. Was sonst noch alles in der Natur zu beobachten ist, zeigt Benny Blu kleinen Lesern ab fünf Jahren in diesem herbstlichen Lernbuch:

Wetter – Regen, Wolken, Sonnenschein: Benny Blu geht den Wetterelementen Wind, Wolken, Temperatur, Luftdruck und Niederschlag auf den Grund. Kleinen Wetterforschern erklärt er, woher der Wind kommt, der im Herbst die bunten Drachen tanzen lässt. Außerdem zeigt er, wie man anhand der Wolkenformen auf das Wetter schließen kann. Mit Wetter-Rätsel und Aktions-Tipp „Tau entsteht“. Die FN verlosen drei Benny-Blu-Lernbücher unter allen, die das heutige FN-Kinderrätsel richtig lösen. Viel Glück! Bild: Benny Blu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018