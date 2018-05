Die FN verlosen drei CDs

Anzeige

Zu den Neuerscheinungen aus dem Hause Europa zählt die CD „Der kleine Hui Buh – Der verlorene Schlüssel/Die geistreiche Geisterbahn (Folge 8).

Der verlorene Schlüssel: Timmys Schlüssel sind in einen Gully gefallen. Dann parkt auch noch ein Auto auf dem Gully, und er kommt nicht mehr an den Schlüssel dran. Wie gut, dass in diesem Augenblick Hui Buh und die kleine Hexe Hedda Hex vorbeikommen. Denn für ein Gespenst von Hui Buhs Güteklasse ist eine Schwebespuk natürlich eine einfache Übung. Hui Buh spukt das Auto mitten auf die Straße und den Schlüssel aus dem Gully. Doch dadurch entsteht ein furchtbares Verkehrschaos. Wie können sie das wieder auflösen?

Die geistreiche Geisterbahn: Der Rummel ist in Dorf Burgeck, und auch die kleine Hexe Hedda Hex und das Gespenst Hui Buh sind schon ganz gespannt. Als Hui Buh aus Versehen einen Stromausfall verursacht, trifft dieser ausgerechnet die Geisterbahn, die den Eltern der kleinen Lynn gehört.