Die FN verlosen drei CDs

Ganz nach dem Motto „Ich bin nicht dick, ich bin flauschig!“ tanzt sich das Pummeleinhorn jetzt in die Herzen der Kinder und will so Bewegung und Aktion in die Kinderzimmer bringen.

Das Pummeleinhorn hört am liebsten „ohne joggen Musik!“. In Zusammenarbeit mit dem Label Europa präsentiert das Pummeleinhorn nun 30 flauschig schöne Kinderlieder von Lena, Felix & den Kita-Kids, die für zeitgemäße und harmonisch arrangierte Kinderlieder stehen. Das Album bietet Eltern und Kindern eine musikalische Orientierung durch die beliebtesten Kindergartenlieder. Auch für flauschigen Augenschmaus ist gesorgt: Das 16-seitige Booklet mit kekscoolen Zeichnungen zeigt das charmante Pummel in allen Tanzposen zu den Songs.

Die Pummeleinhorn-Welt ist mittlerweile eine riesige, glitzernde Welt, die Millionen Frauen- und Mädchenherzen erobert hat. Seine humorvollen Sprüche und Zeichnungen zeigen uns auf lustige Art und Weise, dass wir beileibe nicht perfekt sein müssen, um glücklich zu sein. Das Pummeleinhorn hat eine Leidenschaft für Kekse, ein Herz aus Gold und auch ordentlich Hüftgold zu bieten. Dabei ist es der tiefsten Überzeugung, dass das Leben auch mit einem Naschbrettbauch Spaß macht.