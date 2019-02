Die FN verlosen drei CDs

Wikinger in Deutschland? Klar, die gab es mal – und zwar ganz im Norden, in Haithabu, einem der bedeutendsten Handelsplätze der Wikinger. Dorthin verschlägt es auch die „Schlauen Vier“ auf ihrem Schulausflug. Und sofort geraten sie mit ihrer Zeitmaschine in ein Wikinger-Abenteuer.

Die Europa-Hörspielreihe „Schlau wie 4“ bietet Wissen für kleine Experten, große Abenteuer und gut recherchierte Fakten.

„Wikinger – Bootsbauer und Seeräuber“: Die besten Freunde Tobi, Samir, Lisa und Pia Freunde besuchen dieselbe Klasse einer Grundschule, wo sie gemeinsam für die Online-Schülerzeitung „Eulenpost“ schreiben. Auf dem Schulausflug in die historische Wikingerstadt Haithabu hat Samir seine Mütze verloren. Die Freunde begeben sich auf die Suche und machen dabei einen aufregenden Fund: eine echte Gewandnadel. Hat die etwa vor 1000 Jahren ein schusseliges Kind verlegt? Wie gut, dass die Schlauen Vier mit ihrer Zeitreisemaschine helfen können! Aber wo werden sie landen: In einer friedlichen Stadt mit gastfreundlichen Handwerkern und Bootsbauern oder bei einer kriegerischen Horde Wikinger? Und was bedeuten die geheimnisvollen Zeichen auf dem Schmuckstück?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019