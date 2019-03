Die FN verlosen drei Exemplare

In „Komm mit raus, Entdeckermaus!“ (cbj-Verlag/15 Euro) nimmt die tschechische Autorin und Illustratorin Tereza Vostradovská uns mit auf einen spannenden Ausflug in die Lebensräume Wald, Teich und Garten:

Protagonistin dieses detailverliebten Sachbilderbuchs über alle großen und kleinen Wunder der Natur ist eine kleine Maus. Die sitzt eigentlich am liebsten in ihrer gemütlichen Höhle und liest Bücher über Naturwissenschaften. Aber eines Tages dringen Wurzeln in ihren Bau. Wo kommen die denn her?

Die Entdeckermaus beginnt, die Natur rund um ihren Mausbau zu erkunden. Dabei lernt sie die Tiere und Pflanzen im Wald, am Teich und im Garten kennen, macht Experimente und schreibt darüber schließlich selbst ein Buch – dieses hier! Mit vielen Mitmach-Tipps und Ideen für kleine Natur-Entdecker. Bild: cbj

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.03.2019