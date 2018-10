Die FN verlosen drei Hörspiel-Abenteuer

Die Folge „Abgefahren“ wird drei Mal verlost. © Karussell

In der Bestsellerreihe „Die Schule der magischen Tiere“ der Autorin Margit Auer bekommen die Schüler aus Miss Cornfields Klasse nach und nach ein magisches Tier an ihre Seite gestellt.

Für Nachschub sorgt der Verbündete der geheimnisvollen Klassenlehrerin, Mr. Mortimer Morrison, der mit seinem alten Omnibus die Welt bereist und sprechende Tiere für seine magische Zoohandlung sucht. Diese besonderen Tiere vermittelt er nur an Menschen, die zu ihnen passen.

Sie sollen sie im Alltag und in ihren speziellen Lebenssituationen mit Rat und Tat unterstützen und ihnen ein bester Freund fürs Leben werden. Jedes Mal, wenn Mr. Morrison in die Wintersteinschule in Miss Cornfields Klasse kommt, hat er ein Tier für ein Kind dabei.

Alle aus der Klasse müssen einen Schwur leisten, dass sie das Geheimnis der magischen Zoohandlung wahren. Die Tiere können sich zwar untereinander, aber ansonsten nur mit ihrem Besitzer und natürlich dem Tierversteher Mr. Morrison unterhalten. Und sie haben die geniale Fähigkeit sich zu verwandeln.

In den ersten drei Hörspiel-Abenteuern (Universal Music Family Entertainment/Karussell) und Buchfolgen haben schon einige Schüler ihr magisches Tier erhalten. Nun geht es in die nächste Runde.

Dieses Mal geht es für die Klasse mit ihren magischen Tieren ins Schullandheim, sie treten in einer TV-Show auf und erleben einen Sommer, der sie noch fester zusammenschweißt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018