Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Petzi, der weltbekannte Bär in rot-weiß-gepunkteter Latzhose und blauer Pudelmütze, bekommt seine eigene Hörspiel-Reihe bei Europa, dem Sony-Music-Label für Kinderhörspiele. Los geht es mit „Drei Landratten bauen ein Schiff“ und drei weitere Geschichten.

Geschichte 1: Drei Landratten bauen ein Schiff: Petzi, Pingo und Pelle entdecken das Wrack eines gestrandeten Schiffs. Der Schiffbrüchige darin entpuppt sich als Seebär. Während Petzi mit Seebär spricht, lehnt er sich an das Schiffswrack und es bricht auseinander. Seebär verspricht Petzi, ihn mit auf See zu nehmen, wenn er ein neues Schiff bauen kann, das nicht so leicht kentert. Pelle und Pingo wollen Petzi beim Schiffsbau helfen. Die beiden sind geschickte Arbeiter, und Petzi hat immer gute Ideen…

Geschichte 2: Die lispelnde Insel: Petzi und seine Freunde unternehmen eine Entdeckungsreise an Bord der Mary. Plötzlich finden sie sich mit dem Schiff auf einer geheimnisvollen Insel wieder. Petzi fällt über Bord. Da er an der Mary angeseilt ist, hängt er baumelnd am Schiff herunter – und entdeckt etwas Glänzendes. Petzi drückt darauf. Da hört er einen Schmerzschrei. Sie sind mit der Mary auf keiner Insel gelandet – sondern auf Wallerie, dem Wal!

Geschichte 3: Akrobaten der Lüfte. Petzi, Pingo und Pelle stellen fest, dass ihr Schiff Mary verschwunden ist. Seebär erklärt, dass die Strömung Schiffe schnell aufs Meer hinaus ziehen kann. Die Freunde eilen die Klippe hinauf. Dort treffen sie Osram den Elefanten. Der sitzt in einer Badewanne und lässt einen Drachen steigen. Osram fragt Pelle, warum er nicht fliegt – so würde er die Mary doch vielleicht entdecken können…

Geschichte 4: Der Standraser: An Bord der Mary sieht Petzi mit dem Fernrohr auf eine Insel und erspäht dort eine Kängurufamilie: Peter und Betty mit ihrem Jungen. Stolz zeigt Peter Petzi sein Auto, das er selbst gebaut hat. Er erklärt, dass es noch nicht ganz fertig ist und noch eine Menge Arbeit erfordert. Betty sagt, dass Peter schon seit vielen Jahren an dem Auto baut. Petzi und Pelle wollen helfen… Bild: Sony Music

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018