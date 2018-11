Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Seit 2012 wirbelt die Band Santiano frischen Wind in die deutsche Musikszene. Die Senkrechtstarter aus dem hohen Norden haben mit ihrer Mixtur aus Seemanns- und Volksliedern, Rock und Irish Folk die Herzen eines breit gefächerten Familienpublikums im Sturm erobert.

Alle ihre bisherigen Alben landeten auf Platz 1 der deutschen Musik-Charts und ihre Konzerte sind legendär und stets ausverkauft. Für ihre jüngeren Fans haben die musikalischen Seemänner aber noch mehr in ihrer Schatzkiste:

Seit 2016 gibt es von ihnen auch das Piratenabenteuer „König der Piraten“. Nach der Erstveröffentlichung eines Hörspiel-Musicals im Herbst 2016 und der gleichnamigen Buchveröffentlichung des Thienemann-Verlags im Frühjahr 2017, legen die Band Santiano noch eins drauf: Das Abenteuer auf hoher See wurde am 5. Oktober erstmals auch als Hörspiel beim Label AIRFORCE1 Records (Division of Universal Music Central Europe) veröffentlicht.

Das Hörspiel „Sieben Meere – Sieben Schätze“ hat alles zu bieten, was sich Fans von Piratengeschichten erwarten: verborgene Geheimnisse und Schätze, Spannung und Nervenkitzel, gefährliche Seeschlachten, Mut, Gerechtigkeit, Freundschaft und natürlich auch eine ordentliche Portion Humor.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2018