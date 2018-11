Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Drei dieser Conni-Hörspiel-CDs verlosen die FN. © Karussell

In den Conni-Geschichten der Autorin Liane Schneider geht es meistens um Dinge, die ihre Kinderfigur Conni zum ersten Mal erlebt. In der Hörspiel-Doppelfolge „Conni geht zum Kinderarzt (neu)/Conni besucht Oma und Opa“ (Universal Music Family Entertainment/Karussell) stecken gleich zwei solcher Kindheitserlebnisse, die direkt aus dem Alltag der Kindergartenkinder gegriffen sind.

Ob es die Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt ist oder die erste Übernachtung bei Oma und Opa, in beiden Fällen überwindet Conni eine kleine Hürde und lernt etwas Neues und auch sich selbst besser kennen. Vor allem aber spürt sie, dass sie ihren Eltern und Großeltern vertrauen kann, die ihr liebevoll zur Seite stehen.

„Conni geht zum Kinderarzt“: Conni möchte auf keinen Fall zum Kinderarzt! Sie fühlt sich doch gar nicht krank. Ihre Mama erklärt ihr, warum sie dort hingehen müssen, was da passiert und dass sie keine Angst haben muss. Zum ersten Mal erlebt sie bewusst eine Vorsorgeuntersuchung. Sie wird gewogen, macht einen Seh- und Hörtest, darf etwas malen, beantwortet viele Fragen und wird genau untersucht. Sie besteht alle Tests sehr gut und ist stolz auf ihren gesunden Körper. Dann darf sie Dr. Bärmann noch die Zunge rausstrecken – ohne dass er beleidigt ist: „Aaaahhh“!

„Conni besucht Oma und Opa“: Mama und Papa fahren übers Wochenende nach Paris und feiern ihren 5. Hochzeitstag. Conni will natürlich mit! Doch sie soll bei Oma und Opa bleiben und dort zum ersten Mal ohne die Eltern übernachten. Ein wenig mulmig ist ihr schon, als die beiden in den Zug steigen. In der ersten Nacht kann Conni gar nicht gut einschlafen. Oma tröstet sie liebevoll und erzählt ihre viele schöne Geschichten.

Sie haben eine gute Zeit miteinander. Conni baut mit Opa die Eisenbahn ihres Papas auf und kocht mit Oma Erdbeermarmelade. Sogar ihr Cousin Michael kommt zu Besuch. Plötzlich stehen Mama und Papa an der Türe und Conni wundert sich, wie schnell die Zeit vergangen ist.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018