Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Oonagh! Die großartige Sängerin hat sich durch ihren ganz eigenen Musikstil zwischen Ethno-Pop, mittelalterlichem Folk und modernem Schlager einen Namen gemacht. Nach zwei Echo-Auszeichnungen, Gold- und Platinawards, zählt sie heute zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Mit ihren märchenhaften Texten aus fantastischen Welten entführt sie ihre Fans in eine zauberhafte Welt voller Geheimnisse. Oonagh (alias Senta-Sofia Delliponti) ist neben ihrer Gesangskarriere auch Schauspielerin und Sprecherin. Dass sie auch dabei ein echter Profi ist, beweist sie einmal mehr als Stimme von „Tiah“ im neuen Hörspiel „König der Piraten“ mit Santiano. „Tiah und der Weg der Ahnen“ (AIRFORCE1 Records – Division of Universal Music Central Europe) erzählt nun die Vorgeschichte zu „König der Piraten” (Buch Lukas Hainer), die sich vor Freddys Suche nach seinem Vater ereignet und spielt ebenfalls in der fantastischen Welt „Runa“, auf den Pui-Pui-Inseln. So erlebt die Figur „Tiah“, gesprochen von Oonagh, in „Tiah und der Weg der Ahnen“ ihr ganz eigenes Abenteuer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018