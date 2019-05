Die FN verlosen drei Hörspiele

© Cleverkids

Französische Verben-Konjugation, verpackt in eine packende Abenteuergeschichte, bietet „Das Vermächtnis der Schamanen“ (cleverkids). Spielerisch wiederholt und festigt das Hörspiel die unregelmäßigen Verben avoir, être, faire und aller. Die Jugendlichen Vivienne, Robin und Luca rutschen auf der Suche nach ihrem Hund Siri in ein gefährliches Abenteuer, das sie in die Wüste Ägyptens führt... In jedem der vier Kapitel wird eins der unregelmäßigen Verben aufgegriffen und wiederholt – in Rätsel verpackt, gereimt, gesungen, gewispert... Bild: Cleverkids

Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019