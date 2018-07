Die FN verlosen neun Büchlein

Anzeige

Egal ob für kleine ABC-Schützen der Ernst des Lebens beginnt oder größere Grundschüler den Schulalltag meistern: Benny Blu ist mit dabei und erklärt seinen Lesern in drei spannenden Lernbüchern alles, was sie rund um Klassenzimmer, Schulweg und Co. wissen müssen.

Schule – Lesen, schreiben, rechnen: Wie bereitet man sich auf die Schule vor? Was ist eine Schultüte? Und warum müssen wir eigentlich zur Schule gehen? Der blaue Schlaukopf nimmt Schulanfänger behutsam an die Hand und zeigt ihnen, was sie in ihrem neuen Lebensabschnitt erwartet.

Lerntipps – Leichter lernen: Stundenlanges Pauken bis der Kopf raucht? Nicht mit Benny Blu! Der blauhaarige Schlaukopf verrät viele Tricks, die das Büffeln leichter machen. Neben der richtigen Vorbereitung des Lern- und Arbeitsplatzes erfahren die Leser, wie man eine Lernkartei anlegt, was es mit einer Gedächtnis-Landkarte auf sich hat.