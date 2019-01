Die FN verlosen zwei CD

Drei Mal zu gewinnen gibt es die CD „Turnen ist ’ne coole Sache“. © Kontakte

Bewegung verbessert Konzentration und Lernfähigkeit, trainiert Ausdauer, stärkt die Psyche und die soziale Kompetenz – und macht gute Laune. Mit der CD „Turnen ist ’ne coole Sache“ (www.kontakte-musikverlag.de) von Kinderliedermacher Reinhard Horn geht das ganz leicht. Die Lieder sind nicht nur passgenau auf Kinder in Kita, Schule und Freizeit zugeschnitten, sie basieren auch auf wissenschaftlicher Expertise. Rhythmus, Melodie, Text und Bewegung verschmelzen in den Liedern zu Impulsen, die nur ein Ziel haben: Kinder zu vielfältigen Bewegungsabläufen anzuregen. Dazu gehören die Titel „Wackelpudding“ oder „Rolle, rolle, Purzelbaum!“ Der Musikpädagoge und Liedermacher erklärt: „Abwechslung und Spaß sind mir in meinen Liedern sehr wichtig. Es sind ja gerade die vielfältigen motorischen Anregungen und die neuen Bewegungserfahrungen, die in Kinderherzen und Kinderhirnen ein wahres Feuerwerk entfachen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019