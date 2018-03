Die kleine Hexe hängt alle ab

ARCHIV - HANDOUT - Karoline Herfurth (links) als die kleine Hexe und Suzanne von Borsody als die böse Hexe Rumpumpel in einer Szene des Films "Die Kleine Hexe" (undatierte Filmszene). Der Film kam am 01.02.2017 in die deutschen Kinos. Der Film "Die Kleine Hexe" hat derzeit in den Kinos die meisten Zuschauer. ACHTUNG - Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film bis zum 31.05.2018 und nur bei Urheber-Nennung Foto: Walter Wehner/Studiocanal GmbH / Claussen+Putz Film / /dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++

© Walter Wehner/Studiocanal GmbH /, Walter Wehner, Studiocanal GmbH / Claussen+Putz