Drei Hörbücher zu gewinnen

Sagen, Legenden und Mythen haben etwas Geheimnisvolles, auch weil man in ihnen stets ein Fünkchen Wahrheit vermutet. Für Kinder sind sie spannend, da sie meistens mit realen Personen und berühmten Orten verknüpft sind. So können sich die Kleinen nicht nur in die Erzählungen hineinträumen, sondern immer auch fragen: Was glaube ich nur und was weiß ich wirklich? So geht es auch Conni in der Hörspiel-Folge „Conni und die Nixen“ (Universal Music Family Entertainment/Karussell). Sie erlebt mit ihrer Familie ein tolles Wochenende im Rheintal. Natürlich besuchen sie auch die Loreley. Und sie lernt eine neue Freundin kennen, die Undine heißt, was so viel bedeutet wie „kleine Nixe“…