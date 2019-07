Echtes Tanztalent

Hallo, liebe Freunde! Ich muss ein Geständnis machen: Seit Tagen sitze ich vor meinem Computer und schaue mir ein Video an. Von Snowball, dem tanzenden Gelbhauben-Kakadu! Ich kriege nicht genug von dem kleinen Tanztalent. Er dreht sich und hüpft, wippt mit seinem gelben Kamm, hebt die Beine an und krächzt lustig im Takt. Schon seit mehr als zehn Jahren begeistert Snowball seine Zuschauer im Internet. Jetzt haben Wissenschaftler sich die Filme genauer angesehen und festgestellt: Der Kakadu tanzt spontan, folgt einfach der Musik und hat einen eigenen Tanzstil entwickelt. Vögel sind demnach die einzigen Tiere, die Bewegungen auf Musik abstimmen können. Jetzt bin ich neidisch! Ich wünschte, ich hätte so viel Rhythmus im Blut.

