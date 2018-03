Eier mit Ausweis

Anzeige

Eier verraten, woher sie kommen. Denn sie haben eine Art Ausweis. Damit ist der Aufdruck auf der Eierschale gemeint. Er besteht aus Zahlen und Buchstaben, zum Beispiel 1-DE-0212341. Dieser Code kann aber auch andere Zahlen und Buchstaben haben.

Was bedeutet dieses Wirrwarr? Der Aufdruck verrät, woher das Ei stammt. An der ersten Zahl kann man erkennen, wie die Henne lebt, also wie sie gehalten wird. Die Ziffer 1 steht zum Beispiel für Freiland-Haltung, 2 für Bodenhaltung. Steht 0 darauf, ist es ein Bio-Ei. Dann kommt das Länder-Kürzel. Es zeigt, aus welchem Land das Ei kommt. DE zum Beispiel steht für Deutschland, NL für die Niederlande. Und der Zahlencode nach dem zweiten Bindestrich verrät: Aus welchem Bundesland, von welchem Betrieb und sogar aus welchem Stall das Ei kommt.