„Ein Hafen für Interessierte und Begabte“

„Das ,LSL’ ist eine unglaubliche Chance, sich in der Freizeit mit Naturwissenschaften zu beschäftigen und andere Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Die Fragen beim Bewerbungsgespräch fand ich sehr schwer, und ich war mir danach auch sicher, dass ich nicht genommen werde. Einen Vortrag zu Erstellen, das war kein Problem. Ich konnte mit Studenten und Doktoranden reden und Fragen stellen sowie zusätzliche Laborerfahrung und Wissen im Bereich Biologie sammeln, was mir beim Entscheiden für das Studium geholfen hat. Es macht mir auf jeden Fall Spaß, und ich finde das ,Life Science Lab’ sehr interessant. Da ich aber bald mein Abitur mache, ist es in letzter Zeit oft sehr stressig, sich Zeit zu nehmen und noch mehr zu lernen. Ich würde aber das ,Life Science Lab’ auf jeden Fall wieder machen.“

Tamás Svajda (14) aus Seidenbuch (Lindenfels), „Neu-Labling“:

„Meine Biolehrerin meinte, es sei für mich eine gute Grundlage für die Karriere, wenn ich an so etwas schon teilgenommen habe. Außerdem hat es mich dann auch sehr interessiert. Warum ich das ,Life Science Lab’ mache? Das ist eine schwierige Frage: Einerseits weil es mir Spaß macht, andererseits weil ich dadurch sehr viel lerne – viel mehr als in der Schule. Ich komme mit meinen Partner gut zurecht und fühle mich auch wohl, ich habe gute und eine sehr gute Bekanntschaft gemacht. Ich würde das ,Lab’ gerne wieder machen. Mal sehen, wie es das nächstes Mal ausgehen wird.

Christof Gehrig (16) aus Höpfingen, „Alt-Labling“:

„Bei der Bewerbung präsentiert man zehn bis fünfzehn Minuten und danach bekommt man zehn bis fünfzehn Minuten lang Fragen gestellt. Manche Fragen gingen über den Vortrag, andere über aktuelle Themen. ,Wenn du eine verstorbene Person wiederbeleben könntest, wer wäre es, und was würdest du diese Person fragen?’ lautete eine der Fragen. Ich wurde erst beim zweiten Mal genommen. Beim ersten Versuch war ich mir sehr sicher, nicht genommen zu werden. Beim zweiten Vortrag war mein Gefühl positiv, weil ich mein Vortragsthema sinnvoller gewählt habe. Die Auswahl an Arbeitsgemeinschaften ist sehr umfangreich. Es ist für jeden etwas dabei und falls man nicht zufrieden ist, ist es sogar möglich, zur Gründung einer AG beizutragen. Ich bin im ,Lab’, weil es mir Spaß macht, interessante Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Außerdem bietet es Möglichkeiten, die die Schule nicht bieten kann. Ich würde das ,Life Science Lab’ auf jeden Fall wieder machen. Habe ich ja auch schon.“

Dr. Sven Jacubowksi (Lehrer am Burghardt Gymnasium in Buchen):

„Für mich ist das ,Life Science Lab’ eine der interessantesten Formen der Begabungsförderung für naturwissenschaftlich Interessierte. Und das nicht nur hier im regionalen Bereich, sondern auch bundesweit. Was finde ich noch gut? Die Vielfalt, mit der gearbeitet wird – nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch ethisch und gesellschaftswissenschaftlich. Das gibt dem Ganzen einen allgemeinbildenden Grundsatz. Einerseits wird das Wissen vertieft, aber auch die allgemeinen Aspekte kommen nicht zu kurz. Die Angebotsauswahl von den Arbeitsgemeinschaften über die Science Academies, Auslandsaufenthalte und auch die Vermittlung an Universitäten finde ich sehr gut. Das ,Life Science Lab’ ist für mich ein Hafen für Interessierte und Begabte. Außerdem verkörpert es das alte Prinzip akademischer Freiheit und des forschenden Lernens.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018