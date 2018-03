Ein Lied gegen Model-Show

Anzeige

Wer schön sein will, muss leiden? So ein Quatsch, finden ein paar Mädchen aus Hamburg. Zusammen mit Erwachsenen haben sie ein Musikvideo gemacht. In dem Lied dazu geht es um eine bekannte Fernseh-Sendung. Diese heißt „Germany’s Next Topmodel“. Dabei machen Frauen mit, die Models werden wollen, zum Beispiel für Fotos und Modenschauen. Am Ende der Show gibt es eine Siegerin.

Viele Mädchen finden die Sendung super. Hinterher fühle man sich aber oft hässlich, sagt eine der Schülerinnen. Mit ihrem Lied wollen die Mädchen zeigen, dass Aussehen nicht so wichtig ist.

Die Schülerin Aliya singt übersetzt auf Deutsch: „Ich bin mehr als mein Aussehen.“ Und: „Ich kann alles auf der Welt sein, hab’ Stil, Verstand und mehr.“ Im Video siehst du ihre Freundinnen unter anderem beim Boxen und Skaten.