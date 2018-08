Ein Selfie mit der Kanzlerin

Anzeige

Ein Selfie mit Kanzlerin Angela Merkel? Dafür muss man normalerweise richtig viel Glück haben. In der Stadt Hamburg können sich Menschen aber ganz leicht mit ihr fotografieren. Denn dort gibt es in einem Museum eine Wachsfigur der Kanzlerin.

In dem Museum stand schon viele Jahre lang eine Wachsfigur, die so aussah wie Angela Merkel. Ein Mitarbeiter des Museums sagt: „Die Zeit geht aber nicht spurlos an den Menschen vorbei. Besonders nicht an einer Bundeskanzlerin, die einen stressigen Job hat.“ Das heißt: Angela Merkel sieht heute älter aus als noch vor einigen Jahren. Deswegen sieht nun auch die Wachsfigur älter aus.

Anfassen darf man die Kanzlerin aus Wachs übrigens nicht. Dafür ist das Material zu empfindlich.