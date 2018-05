Anzeige

Dort gehörte er zuerst der königlichen Familie in Spanien, dann der in Frankreich, dann in Italien und dann in Österreich.

Nun kann man den blauen Diamant kaufen.

Dafür braucht man aber richtig viel Geld.

Die Schätzung liegt bei 2,9 bis 4,2 Millionen Euro.

Blaue Diamanten galten früher einmal als das ideale Geschenk für eine Königin oder Prinzessin.

Puh - das war aber ein richtig teures Geschenk!

