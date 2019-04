Ein Vogel mit Krone

© Marie Reichenbach/dpa

Es sieht aus, als würde dieser Vogel eine Krone tragen. Daher auch sein Name: Kronenkranich. Kronenkraniche kommen aus Afrika. Sie haben lange Beine und einen langen Hals. Wenn sie jagen, stampfen sie auf den Boden. So schrecken sie ihre Beute auf und schnappen sie sich.

Auch in verschiedenen Zoos gibt es diese Vögel zu sehen. Der Kronenkranich auf dem Bild scheint sich für die Uhr seines Pflegers zu interessieren. Wenn du sie dir genauer anguckst, weißt du vielleicht auch, in welchem Zoo sich dieser Vogel befindet. Richtig, in München, im Bundesland Bayern! Denn auf der Uhr ist das Logo des Fußballvereins FC Bayern München zu sehen.

Freitag, 12.04.2019