Eine schnelle Reise

Alexander Gerst und seine Kollegen bekamen Nachschub: Treibstoff, Ausrüstung und Nahrung. Vor kurzem dockte ein Weltraumfrachter an der Internationalen Raumstation an – kurz ISS. In nur dreieinhalb Stunden erreichte die Rakete dieses Mal die ISS. Die Reise kann aber auch zwei Tage dauern. Wie lange eine Rakete von der Erde bis zur Raumstation benötigt, hängt unter anderem vom Zeitpunkt des Starts und der Position der ISS ab. „Die Techniker müssen hier viele Einflüsse berücksichtigen“, erklärt ein Fachmann. „Die Raumstation bewegt sich, die Rakete bewegt sich – und die Erde natürlich auch. Das spielt alles in die schwierigen Berechnungen hinein.“

Im All beginnt die Rakete auf ihrem Weg zur ISS, die Erde in einer Umlaufbahn zu umkreisen. Für eine Umrundung braucht sie 90 Minuten. Dabei schraubt sich die Rakete mit jeder Umrundung näher an die ISS heran, bis sie endlich andocken kann. Am Dienstag waren nur zwei Umrundungen nötig. Die Techniker hatten also einen guten Zeitpunkt gewählt für eine kurze Reise.