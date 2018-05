Endlich ausschlafen!

Anzeige

Dabei stellte sich heraus: Es gab keinen großen Unterschied zwischen Leuten, die regelmäßig etwa sieben Stunden pro Nacht schlafen. Und denen, die in der Woche kürzer schlafen, aber dafür am Wochenende länger. Experten sagen aber auch: Vorschlafen klappt nicht – also erst mehr schlafen und dafür hinterher weniger.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018