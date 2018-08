Endlich ein bisschen Regen

2 Fotos ansehen © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Einmal durchschnaufen, bitte! Nach der wochenlangen Hitzewelle kommt nun ein bisschen Abkühlung. Dicke Gewitterwolken bringen am Wochenende Regen über Deutschland. Und den hat die Natur bitter nötig.

Vor allem Vögel, Insekten und natürlich die Pflanzen brauchen dringend Wasser. Um die Dürre auf den Feldern zu beenden, müsste es allerdings länger regnen. Trotzdem: «Die Hitze ist vorbei», sagte ein Wetter-Experte am Freitagmorgen. Angenehme 26 Grad Celsius soll es höchstens geben. In der Nacht zum Freitag waren die Temperaturen an manchen Orten auf 12 Grad gesunken.

Vor allem im Süden des Landes soll es nass und windig werden. Heftige Unwetter sind aber nicht zu erwarten. Die hat es allerdings in unserem Nachbarland Österreich gegeben. Dort hatten schwere Stürme für Überschwemmungen und Schlammlawinen gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018