Engel eröffnet den Karneval

04.02.2018, Italien, Venedig: Elisa Costantini, als Engel verkleidet, schwebt beim Karneval in Venedig auf den Markusplatz. Mit dem traditionellen «Volo dell'Angelo» (Engelsflug) vom Campanile di San Marco ist der Karneval in Venedig offiziell eröffnet worden. Eine Frau im Engelskostüm schwebt über den Markusplatz in der Stadt Venedig. ACHTUNG: Dieses Bild hat dpa auch im Bildfunk gesendet. Foto: Jin Yu/XinHua/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ © Jin Yu/XinHua/dpa, Jin Yu, XinHua

In einem wunderschönen Kleid schwebt ein Engel über den Platz. Konfetti regnet auf die Zuschauer herab. Die Leute stehen auf dem Markusplatz in Venedig. Die Stadt liegt im Norden Italiens am Wasser. In Venedig wird jedes Jahr mit prächtigen Kostümen und Masken Karneval gefeiert. Mit dem Flug des Engels fängt es an.

Die Idee dazu entstand vor mehreren Hundert Jahren. Damals balancierte

...

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018