Es ging ein Fisch zu Fuß zur Post und sagte: „Werter Herr, eine Frage: wieviel kost’ ein Brief zum Mittelmeer?’ – „Das kommt drauf an“, sprach der, „es kommt drauf an wohin genau und wie sie ihn versenden. Welches Land? Welche Adresse?“ Der Fisch wird blass, er weiß es nicht. „Die Lage ist verzwickt, denn ein Brief wird ohne eine Anschrift nicht verschickt.“ Doch der Postmann hat die rettende Idee. Es beginnt die abenteuerliche Reise in einer Flaschenpost bis ins Mittelmeer und wieder zurück.

Die heiter-absurde Geschichte eines ungleichen Paares im ersten Bilderbuch von Johann König, der Poet unter den Komikern, ist poetisch und zugleich humorvoll gereimt. Ihre Situationskomik wird durch die kongenialen Illustrationen von Daniel Napp auf amüsanteste Weise unterstrichen.